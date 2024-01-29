Путин назвал важным предстоящий юбилей Победы

Президент напомнил, что в прошедшие два дня он успел плотно поработать со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важными памятными датами 80-летие освобождения Белоруссии и юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

"В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами", - сказал российский лидер на Высшем государственном совете Союзного государства.

Путин напомнил, что в прошедшие два дня он со своим белорусским коллегой успели плотно поработать, в том числе приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, и побывали на торжественном вечере, посвященном 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

"Хочу поблагодарить Александра Григорьевича [Лукашенко] и всех коллег, которые приняли в этом участие. Хочу поблагодарить за то, что вы согласились изменить порядок нашего сегодняшнего общения, сегодняшней работы именно в связи с этими значимыми, думаю, что и для нас, и для вас, событиями, прежде всего, конечно, имею в виду 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, и перенесли в Петербург нашу сегодняшнюю совместную работу", - обратился он к участникам Высшего государственного совета.