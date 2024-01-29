Путин заявил, что РФ и Белоруссии удалось многого добиться в развитии Союзного государства

Российский лидер отметил, что благодаря выполнению 28 отраслевых союзных программ было унифицировано законодательство двух стран

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. России и Белоруссии в течение 25 лет удалось многого добиться в создании Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.

Российский лидер обратил внимание, что в июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии, а в мае 2025 года - юбилей Победы в Великой Отечественной войне, и это важнейшие памятные даты, значимые для братских народов.

"Именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого уже на протяжении почти 25 лет мы сообща строим Союзное государство. И на этом пути нам удалось добиться действительно многого", - сказал Путин.

Президент отметил, что благодаря выполнению 28 отраслевых союзных программ было унифицировано российское и белорусское законодательство, были сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Также, обратил внимание Путин, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от западных рестрикций.

"Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным $43 млрд", - подчеркнул Путин. Он отметил, что Россия инвестировала в экономику Белоруссии свыше $4 млрд, в республике работают около 2,4 тыс. российских компаний.

Путин напомнил, что в 2023 году при непосредственном участии России завершилось строительство Белорусской АЭС. "Это, конечно, очень серьезное движение вперед, имея в виду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой", - пояснил президент, добавив, что это - серьезный шаг в развитии экономики, науки и технологического прогресса.