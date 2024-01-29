В России заявили о готовности рассмотреть сотрудничество с «Альянсом государств Сахеля»

Посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству Буркина-Фасо Алексей Салтыков также назвал ожидаемым решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера о выходе из состава ECOWAS

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия готова при соответствующем обращении рассмотреть возможность установления сотрудничества с "Альянсом государств Сахеля", в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Об этом заявил посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству Буркина-Фасо Алексей Салтыков в эфире телеканала "Россия-24".

"Российская Федерация всегда выступала за развитие отношений, связей с региональными и субрегиональными организациями африканского континента. Если руководство этого альянса сочтет правильным обращение к Российской Федерации за установлением сотрудничества, каких-то более формализованных связей, я думаю, что мы рассмотрим [возможность сотрудничества] в духе принципиального подхода к развитию отношений с интеграционными объединениями", - сказал дипломат.

Посол также назвал ожидаемым решение этих трех государств о выходе из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Как обратил внимание Салтыков, они формально оставались членами ECOWAS, но фактически не участвовали в принятии каких-либо решений.

Ранее, 28 января, власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов".

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". Согласно учредительным документам союза, каждый его участник будет считать нападением на себя атаку на одного из членов. При этом в последние годы на территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера развернули активную деятельность радикальные вооруженные группировки, атакующие как силовиков, так и мирное население.