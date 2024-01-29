Захарова считает, что власти Канады занимаются вмешательством в выборы президента США

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Канада "запугивает саму себя настолько, что работать в Штатах канадские дипломаты могут только за дополнительную плату"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Канадские власти вмешиваются в президентские выборы в США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на создание в Канаде рабочей группы под руководством бывшего министра иностранных дел Франсуа-Филиппа Шампаня, "которая будет заниматься исключительно размышлениями о победе Дональда Трампа". "Ключевое место в ней займет посол Канады в Вашингтоне - Кирстен Хиллман. Та уже раздает интервью, где пугает жителей страны: "Победа Трампа определенно возможна". Типичное вмешательство в выборы", - отметила она.

"В общем, Канада вмешивается в выборы США и запугивает саму себя настолько, что работать в Штатах канадские дипломаты могут только за дополнительную плату. К сожалению, об этом не расскажут ни CNN, ни New York Post", - добавила Захарова, указав, что канадские дипломаты через свой профсоюз требуют надбавки за работу в сложной внутриполитической обстановке Соединенных Штатов.

В связи с этим, по словам представителя российского дипведомства, МИД Канады вынужден набирать сотрудников в посольство в США "чуть ли не по объявлению". "Среди перечисленных ими тяжких испытаний, через которые они вынуждены проходить в США: отсутствие медицинской страховки, дорогое обслуживание и, самое главное, - "шутинги" в школах и общественных местах, которые следуют один за другим. Канадцы боятся за себя и свои семьи, не хотят работать в Штатах без дополнительного пайка", - продолжила она.

"При этом США называет условия дипломатической службы, например, в Москве сопоставимыми по сложности с Кабулом, ЦАР и Гвинеей (Конакри) - с высочайшими надбавками за риски и сложность работы. Вероятно, такие же оценки дают и в канадском МИД. Только ехать все равно не хотят именно в Вашингтон", - отметила Захарова.

Кроме того, как подчеркнула дипломат, "приносит свои плоды" и давление, оказываемое на канадскую общественность. "Как показывают опросы общественного мнения, около двух третей канадцев уверены в том, что американская демократия умрет, если кресло в Белом доме займет Трамп, а еще около половины вообще заявили, что Соединенные Штаты находятся на пути превращения в авторитарное государство", - резюмировала она.