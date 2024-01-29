Путин и Лукашенко утвердили 15 документов о развитии Союзного государства

Среди них значатся постановления, касающиеся внешней политики, научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Высший Госсовет Союзного государства, который провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

Среди них - постановления, касающиеся внешней политики, научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности. Также принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым.

Определены планы, связанные с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Как отмечал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, в 2023 году Москве и Минску удалось добиться серьезного углубления интеграции в рамках Союзного государства. С учетом этого был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трехлетний период.