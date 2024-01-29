Мезенцев: заседание Высшего госсовета СГ подтвердило особый уровень связи Москвы и Минска

На заседании, которое 29 января провели лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, приняли 15 документов

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в понедельник, подтвердило особый уровень сотрудничества Москвы и Минска. Таким мнением поделился государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Состоявшееся заседание Высшего госсовета Союзного государства, в повестку которого были внесены 15 содержательных вопросов, подтвердило особый уровень взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации как государств, объединенных Союзным договором. Базовые решения, анализ реализации 28 союзных программ, новые решения, которые будут предусматривать принципиально иной уровень интеграции по 11 направлениям на период до 2026 года, являются важнейшим решением, которое сегодня приняли [президент России] Владимир Владимирович Путин и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко как члены Высшего госсовета", - сказал он журналистам по итогам заседания.

"Та атмосфера, та дискуссия глав государств, содержательные предложения глав правительств, глав парламентов, то, как шли обсуждения по всем тем вопросам, которые были вынесены в дискуссии, - это тоже важнейший ресурс наших отношений, это фундамент сотрудничества, диалога, подтверждения равноправной системы связей и, конечно, обращенности в будущее. И не потому что мы испытываем такое беспрецедентное санкционное давление, а потому что это наш путь, который был выбран и определен в момент, когда Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись ратификационными грамотами в январе 2000 года, что стало актом реализации базовых положений мощного, масштабного Союзного договора, который имеет очень весомый и знаковый потенциал", - добавил Мезенцев.

На заседании, которое провели Путин и Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них в том числе значатся постановление Высшего государственного совета Союзного государства "О создании медиакомпании Союзного государства", а также постановления, касающиеся внешней политики, научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности. Помимо этого, принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым.