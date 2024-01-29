Песков: у Путина и Лукашенко было время обсудить очень серьезные темы в последние два дня

Президенты России и Белоруссии с 27 января работают в Санкт-Петербурге

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, работающие в течение последних дней в Санкт-Петербурге, смогли обсудить несколько весьма серьезных вопросов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Путин и Лукашенко с 27 января работают в Санкт-Петербурге. Там они вместе открыли мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук фашистов, провели двусторонние переговоры и заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Комментируя насыщенный график лидеров РФ и Белоруссии, Песков отметил, что они "два [последних] дня провели вместе" и у них "было очень много времени, для того чтобы обсудить очень серьезные темы".

По словам представителя Кремля, на полях заседания ВГС состоялась в том числе и встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Белоруссии Романа Головченко. "Сегодня вечером собрались премьеры [РФ и Белоруссии], и вот они сидели как раз полтора часа, вели переговоры тоже с членами делегаций. По итогам этих разговоров, с отдельной повесткой дня, они будут докладывать главам государств", - рассказал Песков.