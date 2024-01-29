Поверенный в делах РФ обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в республике

Евгений Кудров подчеркнул важность продолжения работы по поиску мирного политического решения конфликта в Йемене, в том числе по финализации дорожной карты урегулирования

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров встретился с министром иностранных дел республики Ахмедом Авадом бен Мубараком. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.

В ходе встречи стороны обсудили текущие события в Йемене. Как отмечается в сообщении посольства, Кудров проинформировал министра о "последних шагах России по предотвращению разрастания эскалации в Йемене и прилегающих акваториях и поиску путей преодоления нового витка напряженности". Кроме того, российский дипломат "подчеркнул важность продолжения работы по поиску мирного политического решения конфликта в стране, в том числе по финализации дорожной карты урегулирования".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.