МИД РФ сообщил, что новый посол России в Токио прибудет в Японию "в скором времени"

На эту должность назначили Николая Ноздрева

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Назначенный послом России в Токио Николай Ноздрев, занимавший ранее должность директора третьего департамента Азии МИД РФ, прибудет в Японию в скором времени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В скором времени", - отметил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Николай Ноздрев родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГИМО МИД России, с того времени работает в системе министерства. В 2010-2015 годах - старший советник, советник-посланник посольства России в Австралии. В 2015-2018 годах - заместитель директора третьего департамента Азии МИД РФ. С 20 февраля 2018 года возглавил указанный департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

Ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил его от должности 25 ноября 2022 года.