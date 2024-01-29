Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии актуальные международные и региональные проблемы

Стороны договорились продолжать тесную координацию на международных площадках

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник обсудили актуальные международные и региональные проблемы и договорились продолжать тесную координацию на международных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

"Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, а также "сверили часы" по актуальным международным и региональным проблемам. Было условлено продолжать тесную координацию и взаимную поддержку в продвижении общих интересов на многосторонних площадках", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что Лавров и Алейник на заседании Высшего госсовета выступили с докладами об итогах выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы и представили новую аналогичную программу на 2024-2026 годы, которая была подписана по итогам совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии 15 декабря 2023 года в Москве. "Данный документ, отражающий новые совместные приоритеты двух стран на международной арене, был утвержден постановлением Высшего госсовета Союзного государства", - указали в российском МИД.