Посол РФ заявил, что Трасс выбежала из кабинета, когда он пытался объяснить причины СВО

Андрей Келин сообщил, что "она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании покинула свой кабинет во время встречи с послом РФ Андреем Келиным, состоявшейся 24 февраля 2022 года. О подробностях своего разговора с Лиз Трасс, в то время возглавлявшей Форин оффис, Келин рассказал в интервью Би-би-си, отрывки из которого вошли в новый документальный фильм вещательной корпорации.

"Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все", - отметил дипломат.

Сама Трасс излагает в фильме иную версию произошедшего. По ее словам, когда вызванный в британский МИД посол в ответ на протест, заявленный ему в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине, стал разъяснять причины конфликта, она якобы в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет. Суть разъяснений Келина Трасс определяет как "дежурную российскую пропаганду".