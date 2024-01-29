Путин заявил, что Ленинградская область демонстрирует хорошие темпы развития

Президент РФ также отметил, что Ленобласть входит в число тех российских регионов, где наблюдается постоянный прирост населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ленинградская область развивается хорошими темпами, считает президент России Владимир Путин.

Путин в понедельник провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Дрозденко.

"Область демонстрирует хорошие темпы развития", - сказал глава государства.

Путин отметил также, что область входит в число тех российских регионов, где наблюдается постоянный прирост населения.

Как подтвердил Дрозденко, если в 2012 году в регионе проживало 1,6 млн человек, то в настоящее время - свыше 2 млн человек.