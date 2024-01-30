Миссия РФ при ООН заявила, что пульт от псевдоправосудия МУС находится в руках Запада

Сегодня мы это наблюдаем на примере ситуации в секторе Газа, подчеркнула заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая

ООН, 30 января. /ТАСС/. Пульт включения и выключения псевдоправосудия Международного уголовного суда (МУС) в Гааге находится в руках Запада. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

"Как мы неоднократно подмечали, псевдоправосудие МУС имеет кнопку включения и выключения. Пульт находится в руках западных кураторов. Сегодня мы это наблюдаем на примере в Газе. Здесь МУС проявляет избирательную слепоту в отношении ситуации, находящейся на его рассмотрении с 2015 года", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

18 января Мексика и Чили обратились в МУС с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений. Как следует из заявления МИД Мексики, вмешательство МУС приобретает особую актуальность с учетом докладов ООН, в которых сообщается о многочисленных инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой о полноценном изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование подпадающих под юрисдикцию суда преступлений, совершенных на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях.