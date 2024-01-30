На судах в Хабаровском крае организуют порядка 50 избирательных участков

В регионе в дни голосования будет работать 743 постоянных избирательных участка

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Порядка 50 избирательных участков на судах, находящихся в плавании, планируют организовать в Хабаровском крае для проведения голосования на выборах президента России. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"Формируются временные участки. Будет около 50 участков на судах, находящихся в плавании во время выборов", - сказал Кузьменко.

По всему краю в дни голосования будет работать 743 постоянных избирательных участка, сейчас их подготавливают. "Видеонаблюдение будет организовано везде, на более чем 300 (участках - прим. ТАСС) - силами "Ростелекома". С них будет вестись онлайн-трансляция", - сказал председатель. Эти участки охватывают около 75% избирателей региона. Остальные помещения для голосования будут оборудованы средствами видеофиксации. В объективы камер попадут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней и сейфы с избирательной документацией.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.