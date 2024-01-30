В Совбезе РФ заявили, что Западу не под силу поработить Россию

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов также добавил, что важно "не допускать попыток переписать историю, бороться с политическим и экономическим давлением на Россию"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Запад желал бы поработить Россию, но ему это не под силу, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"В 1941 году Гитлер издал директиву, предписывающую фашистским войскам стереть Ленинград с лица земли. Но Ленинград выстоял благодаря мужеству и самоотверженности его жителей и советских воинов. Тем не менее западный мир до сих пор не уяснил, что сломить дух и волю нашего народа, поработить Россию ему не под силу", - указал Мухитов.

С учетом этого, считает Мухитов, святая обязанность россиян - защищать традиционные ценности, воспитывать молодое поколение "на примерах побед русского оружия". "Важно не допускать попыток переписать историю, бороться с политическим и экономическим давлением на Россию", - подчеркнул он.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944-го.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.

Полный текст интервью будет опубликован 31 января.