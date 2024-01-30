В Совбезе РФ считают святой обязанностью россиян защиту традиционных ценностей

Важно не допускать попыток переписать историю, подчеркнул помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россияне должны защищать традиционные ценности, правильно воспитывать молодежь и бороться с попытками исказить историю, осознавая давление Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Наша святая обязанность - защищать российские традиционные ценности, воспитывать граждан на примерах побед русского оружия. Важно не допускать попыток переписать историю, бороться с политическим и экономическим давлением на Россию", - убежден он.