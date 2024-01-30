В Совбезе РФ считают абсурдными претензии Киева на Кубань

Помощник секретаря ведомства Наиль Мухитов отметил, что цинично называть исконно русские земли украинскими

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами территориях РФ" звучит абсурдно. Глупо даже рассуждать о принадлежности Кубани или Воронежской области, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы. Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот", - заметил он.

Мухитов обратил внимание, что жители Донбасса и Новороссии "всегда считали своей родиной великую Россию". "А уж рассуждать о принадлежности Краснодарского края или Воронежской области просто смешно", - подчеркнул он.

Помощник секретаря Совбеза РФ напомнил, что недавно отмечалась 370-я годовщина Переяславской рады. "Сотни жителей Мелитополя пришли возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, который еще в 1654 году провозгласил: "Навеки с русским народом". И так и было много столетий - до тех пор, пока в 2014 году на Украине не спровоцировали "майдан", - констатировал Мухитов.

Ранее Зеленский подписал указ, который относит территории некоторых южных регионов РФ - Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей - к землям, якобы исторически населенным украинцами.

Полный текст интервью будет опубликован 31 января.