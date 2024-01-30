В ДНР на президентских выборах будут работать почти 700 избирательных участков

Дистанционное голосование в регионе предусмотрено не будет

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Процедура голосования на президентских выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет организована почти на 700 избирательных участках, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"Основных стационарных избирательных участков в Республике - 626. Будут и дополнительные в местах временного пребывания граждан. Их около 50", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что дистанционное голосование для региона не предусмотрено. Однако будет работать механизм голосования по месту пребывания. "Избиратель, понимая, что в день выборов он будет находиться не по месту регистрации - командировка, отпуск, госпитализация и так далее - может зарегистрировать себя в том районе, где он будет находиться фактически", - уточнили в пресс-службе.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.