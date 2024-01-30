Посол РФ: запуск прямых авиарейсов между Россией и Пакистаном зависит от их рентабельности

В отсутствие прямого авиасообщения сейчас перелет между странами возможен минимум с одной пересадкой

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном зависит от популярности этого маршрута среди пассажиров. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Альберт Хорев.

"Мне известно об этой идее. Насколько она реализуема, будет прежде всего зависеть от рентабельности этого проекта, конкретно - от наполняемости таких рейсов, - сказал он. - На данном этапе более актуальным представляется активизация взаимодействия между авиационными властями и ведущими авиакомпаниями наших стран".

В отсутствие прямого авиасообщения в настоящее время перелет из РФ в Пакистан и обратно возможен минимум с одной пересадкой. Наиболее популярными транзитными пунктами при таком маршруте являются ОАЭ, Турция и Оман.