Посол РФ: почти по всем направлениям работы ШОС позиции России и Пакистана совпадают

Альберт Хорев отметил вклад республики в работу организации

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. Москва и Исламабад имеют схожие позиции в отношении практически всех направлений взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Альберт Хорев.

"Рассматриваем шанхайскую организацию как авторитетную и эффективную международную площадку для развития доверительного политического диалога по актуальным мировым проблемам между государствами-участниками, координации сотрудничества в вопросах безопасности, противодействия терроризму и наркопреступности, содействия экономическому росту, региональной взаимосвязанности, наращивания логистической инфраструктуры. Практически по всем указанным направлениям позиции Москвы и Исламабада близки или совпадают", - сказал дипломат.

Посол отметил вклад Пакистана в работу ШОС, добавив, что в 2024 году Исламабад "впервые примет на себя председательство в Совете глав правительств государств - членов ШОС". Дипломат пожелал пакистанской стороне "успешного выполнения этой важной миссии".