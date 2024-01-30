Главы МИД БРИКС проведут встречу в июне в Нижнем Новгороде

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, развитие экономических связей в объединении будет в центре внимания России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Встреча глав дипведомств БРИКС пройдет в июне в Нижнем Новгороде. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Заседание министров иностранных дел [БРИКС] пройдет в июне 2024 года в Нижнем Новгороде", - отметил замминистра.

Как напомнил Рябков, в рамках председательства РФ в объединении в 2024 году планируется более 200 мероприятий в десятках российских городов. "Главное событие в календаре БРИКС - это 16-й саммит БРИКС. Он пройдет в октябре 2024 года в Казани, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Казань и Нижний Новгород - это два прекрасных города России, которые позволят участникам всех стран БРИКС получить положительные и незабываемые впечатления о нашей стране во всем ее разнообразии".

По его словам, развитие экономических связей в БРИКС, включая снижение негативных последствий долларовой экономики, будет в центре внимания в ходе председательства РФ в объединении. "Еще одним приоритетом российского председательства, который будет иметь благоприятные долгоиграющие последствия для торговых и инвестиционных обменов в рамках БРИКС, будет финансово-экономическое измерение нашего сотрудничества, - указал Рябков. - В соответствии с решением лидеров стран БРИКС, принятым в Йоханнесбурге, мы изучим способы более активного использования национальных валют, местных валют, платежных инструментов в наших трансграничных транзакциях в целях сокращения негативных побочных эффектов нынешней глобальной экономической системы, в которой доминирует доллар, и [изучим, каким образом] усилить роль развивающегося мира в международных финансах".

"Считаем, что эта работа должна получить решительную политическую поддержку, ей должно быть уделено первостепенное внимание", - подчеркнул Рябков.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря прошлого года страна отказалась от вступления. Пять новых участников - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.