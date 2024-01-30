Выдвиженец от ДПР Свиридова выбыла из президентской гонки

Она не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Претендент в кандидаты на выборах президента РФ от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не сумела набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку и выбывает из гонки за пост главы государства. Об этом ТАСС сообщил председатель партии Александр Зорин.

Свиридовой как представителю непарламентской партии необходимо было собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте.

"Демократическая партия России сообщает, что не будет представлять в ЦИК РФ подписи в поддержку выдвинутого ею кандидата Свиридовой Ирины Владимировны, поскольку необходимого количества - не менее 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте - в поддержку кандидата собрать не удалось", - сообщил Зорин, добавив, что ДПР в ближайшее время сообщит о своем решении в ЦИК РФ.

При этом он добавил, что на выборах главы государства партия поддержит зарегистрированного кандидата, действующего президента РФ Владимира Путина.

Свиридова родом из поселка Строитель под Тамбовом. В 2010 году окончила Тамбовский госуниверситет. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу (№ 177) от партии "Зеленая альтернатива" и набрала 2,16% голосов. На выборы президента РФ была выдвинута на съезде ДПР 23 декабря.

29 января глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия не владеет информацией о планах четырех претендентов на регистрацию кандидатами в президенты - Анатолия Баташева, Рады Русских (оба самовыдвиженцы), Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Свиридовой - по предоставлению подписей, попросив их сообщить об этом как можно скорее. Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что Русских, Надеждин и Баташев объявили о намерении представить документы и подписи на регистрацию 31 января.