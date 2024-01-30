Советник главы ЛНР стала доверенным лицом Путина на выборах президента

Речь идет об Анне Сороке

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР), общественный деятель Анна Сорока стала третьим в регионе доверенным лицом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина.

"Я обязуюсь выполнять все свои обязанности в качестве доверенного лица, полностью осознавая всю ответственность, выполнять их с честью и достоинством, прилагать все усилия, чтобы моя деятельность принесла как можно больше пользы нашему народу", - сказала Сорока на пресс-конференции, прошедшей в Луганске в штабе общественной поддержки Путина.

Она сообщила, что ее команда готовит предложения на основании обращений жителей разных районов республики к предстоящей встрече Путина с доверенными лицами. "Мы их [обращения] разделили на две сферы: военную и гражданскую. В гражданской сфере нас беспокоит реализация социальных прав, особенно на освобожденных территориях. Знаем проблему по оформлению пенсий, документов по гибели гражданских лиц. Нас сильно волнует и наличие завалов после боевых действий, под которыми находится большое количество останков мирных жителей. Заминированные территории, объекты, это тоже очень беспокоит. По военной сфере мы продолжаем работу по повышению эффективности в сфере без вести пропавших военнослужащих", - рассказала она, отметив, что в каждом населенном пункте ЛНР есть инициативные группы, через которые проводится сбор обращений и пожеланий.

Первым доверенным лицом Путина в республике стала глава регионального отделения Народного фронта в ЛНР Анна Еременко, вторым - заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.