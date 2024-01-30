В Бангкоке в центре временного содержания иностранцев находятся пятеро россиян из "Би-2"

Они прибыли туда 29 января, заявили в консульском отделе посольства РФ в Таиланде

БАНГКОК, 30 января. /ТАСС/. Власти Таиланда сообщили о нахождении пятерых граждан РФ из числа участников группы "Би-2" в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке. Об этом ТАСС заявили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

"Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда", - сказали в консульском отделе.

Из документа следует, что за нарушение трудового законодательства королевства задержаны российские граждане, среди которых барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Все они 29 января были доставлены из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции. Таиландские власти попросили российских дипломатов провести проверку наличия или отсутствия гражданства у задержанных, а также проверить информацию о возможных совершенных ими правонарушениях.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Суд города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства. В отделении туристической полиции провинции Пхукет в свою очередь указали, что "в Таиланде иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу", отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2"), которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана (Шура "Би-2").