Русский дом обратился к генпрокурору Армении из-за осквернения памятника блокадникам

По словам главы представительства Россотрудничества в Ереване Вадима Фефилова, виновного необходимо привлечь к ответственности

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Глава Русского дома (Россотрудничество) в Армении Вадим Фефилов отправил письмо генеральному прокурору республики в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Русского дома.

"Считаем недопустимым действия, разжигающие межнациональную рознь, и призывы к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес РФ, а виновного в происшедшем необходимо привлечь к ответственности", - отметил Фефилов в письме.

В TikTok 30 января появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и делал оскорбительные комментарии в адрес РФ.