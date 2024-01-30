Лавров назвал абсурдными заявления, что Прибалтика может быть "следующей" после СВО

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные утверждения звучали в том числе от президента США Джо Байдена

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть "следующими" после специальной военной операции (СВО) России на Украине, являются абсурдными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Совсем недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который работает консультантом или советником при команде [президента Украины Владимира] Зеленского, заявил, что Запад рассматривает Украину в качестве "оборонительного вала" перед Россией. Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России. <...> Они же прямо говорят: "Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия", - обрисовал ситуацию Лавров.

Он подчеркнул, что подобные утверждения звучали в том числе от президента США Джо Байдена. "Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость. Мы устраняем попытки не просто переписать историю народов нашей страны, а эту историю забыть навсегда и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с США стала бы использовать для нанесения угроз безопасности Российской Федерации", - указал министр иностранных дел РФ.