Лавров: на Западе стараются не замечать расползания оружия с Украины по горячим точкам

Там его используют экстремисты и террористы, добавил глава МИД РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Западные страны стараются не замечать расползания оружия с Украины по горячим точкам, где его используют экстремисты и террористы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Еще один аспект, который Запад не очень сильно хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами", - указал глава российской дипломатии.

Он отметил, что есть достаточное количество подтвержденных фактов, которые говорят о наличии наемников и не только, которые якобы добровольно воюют на стороне Украине против российской армии. "Недавно, знаете, десятки французских наемников были накрыты целевым ударом на Украине. Но там есть и инструкторы - это [люди], официально находящиеся на службе в вооруженных силах западных стран. И это невозможно скрыть", - указал Лавров.

По словам министра, невозможно скрыть и то, что как минимум 10 с лишним лет в Службе безопасности Украины не один этаж целиком занят сотрудниками специальных служб США и Британии. "Это все известные факты", - подчеркнул он.