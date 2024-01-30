Лавров заявил, что Запад за неполные два года уже выделил Украине более $200 млрд

По словам главы МИД РФ, основными донорами Украины являются США, Германия, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Страны Запада за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Украине за эти неполные два года на военные цели и на цели поддержания бюджета этой полностью обанкротившейся страны Запад уже выделил более $200 млрд. Для сравнения: на социально-экономическую поддержку государств глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее $80 млрд, но на семь лет", - сказал он. По словам Лаврова, основными донорами Украины являются США, Германия, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция.