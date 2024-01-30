Лавров: МИД Швейцарии не ответил на вопрос о смысле встреч копенгагенского формата без РФ

По словам министра иностранных дел России, мероприятия в штаб-квартире ООН - "это пропагандистский ход, которому Запад придает огромное значение"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Нью-Йорке 23 января не смог ответить на вопрос о смысле встреч копенгагенского формата по Украине без участия России.

"На полях мероприятий в штаб-квартире ООН у меня было много встреч, одна состоялась с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом по его просьбе. Он сказал, что Швейцария хотела бы помогать искать [компромисс в ситуации вокруг Украины]. Он с какой-то гордостью сказал: вы обратили внимание, что мы провели копенгагенский формат по Украине в Давосе, я потом сказал на пресс-конференции, что необходимо искать решение с участием России," - сказал Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Я у него спросил, если ты это понимаешь, то зачем вы все эти мероприятия проводите? Ответа нет, но то, что это пропагандистский ход, которому Запад придает огромное значение, - это факт", - продолжил министр.