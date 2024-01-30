Песков: в рабочем графике Путина не так много времени на предвыборные мероприятия

Пресс-секретарь президента добавил, что график российского лидера "чрезвычайно важен"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Предвыборная кампания кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней, в его плотном графике остается не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, чем предвыборная компания Путина будет отличаться от его стандартного президентского графика, представитель Кремля сказал: "Вы знаете, мало чем. Собственно, так и раньше было".

"Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен - это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", - пояснил Песков, подчеркнув, что график главы государства "ни на день не останавливает". "Региональные поездки, встречи, посещения крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике [Путина]. Это будет продолжаться и дальше", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он отметил, что справляться о предвыборной кампании Путина следует в его кандидатском штабе. "Что касается предвыборных мероприятий [Путина] в качестве кандидата [в президенты РФ], вам нужно обращаться в штаб кандидатский", - напомнил представитель Кремля.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Для Путина они станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.