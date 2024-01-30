Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

По словам зампреда Совбеза РФ, Москве "глубоко наплевать" на "чувства японского народа" по поводу Курил

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о планах Москвы развития Курил, включая размещение там нового оружия.

"Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", - написал Медведев во "ВКонтакте".

Комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, зампред Совбеза РФ заметил, что "никто не против мирного договора", но при этом японская сторона должна понимать несколько принципиальных моментов. Один из них - курс российских властей на развитие Курил.

По его словам, Москве "глубоко наплевать" на "чувства японского народа" по поводу Курил.

РФ не против мирного договора с Японией при условии, что Курилы - это не спорная территория, это Россия, заявил Медведев. "Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", - написал Медведев на своей странице ВКонтакте. "Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это - Россия", - подчеркнул он.

"Те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сэппуку", - заметил Медведев. "Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", - заключил он.

Ранее Кисида заявил, что Токио продолжит "активно продвигать санкции против России и поддержку Украины". Он добавил, что "в японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора".