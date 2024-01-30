В Москве объявили набор в корпус наблюдателей за выборами

Наблюдатели будут следить за ходом голосования и подсчетом его результатов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Набор открыт в корпус наблюдателей Общественной палаты (ОП) Москвы. Они будут следить за ходом голосования и подсчетом его результатов на выборах президента РФ, сообщил в ходе заседания ОП председатель Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

"Начинаем прямо сегодня. <...> Приглашаю, пользуясь случаем, всех москвичей принять участие в наблюдении за выборами", - сказал Ковалев.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.