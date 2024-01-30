МИД РФ: процесс выплаты пенсий россиянам в Белоруссии не требует упрощения

Схема работает исправно, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Процесс выплаты пенсий российским гражданам, проживающим в Белоруссии, не требует упрощения, схема работает исправно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Процесс выплаты пенсий российским гражданам в Беларуси упрощения не требует, схема вовсе не сложная и работает исправно", - отметила дипломат, отвечая на вопрос, рассматривается ли в рамках дедолларизации возможность упростить этот процесс до прямой конвертации из российских рублей в белорусские.

Как указала Захарова, перевод пенсий гражданам РФ осуществляется на счет компетентного органа Белоруссии в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платежной ведомости. "Аналогичная схема действуют в отношении пенсионеров силовых структур, перевод пенсий которым производится на их личные счета, открытые в банках Беларуси (26 гражданам - в белорусских рублях, 5 - в российских рублях). При этом конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками - ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком - напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту", - разъяснила представитель российского дипведомства.