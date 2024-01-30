Богданов обсудил с ливанским политиком проблематику избрания нового президента республики

По данным МИД РФ, с российской стороны подтверждена неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и личный представитель экс-премьера Ливана, лидера общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Жорж Шаабан обсудили развитие ситуации в Ливане, включая проблематику избрания нового президента Ливанской Республики, а также недопустимость разрастания палестино-израильского конфликта в региональном масштабе.

"В ходе беседы Жорж Шаабан передал оценки и соображения Саада Харири о развитии ситуации в Ливане, включая проблематику избрания нового президента Республики, а также об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на недопустимость его разрастания в региональном масштабе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, подчеркнута необходимость поиска решений острых вопросов внутриливанской повестки дня через широкий национальный диалог с участием всех политических сил страны без вмешательства извне.

Встреча прошла по просьбе ливанского политика.