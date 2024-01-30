Общественная палата столицы и Мосгоризбирком заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание нового документа обусловлено новациями

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) и Общественная палата (ОП) Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в ходе заседания палаты, в ней приняли участие председатель ОП Москвы Константин Ремчуков и председатель МГИК Ольга Кириллова.

"Обеспечим в работе с МГИК ясность, прозрачность, понятность выборов. Поскольку штаб по наблюдению фиксирует какие-то непонятные моменты с точки зрения избирателя, в этом соглашении Московская городская избирательная комиссия берет на себя обязательства выслушивать нас, разбираться в этих ситуациях и так далее. Это рабочий документ, позволяющий нам работать как одна команда по существу", - пояснил в беседе с ТАСС Ремчуков.

Он уточнил, что предыдущее соглашение между ОП и МГИК было заключено в 2018 году. Подписание нового документа обусловлено новациями. "У нас не было сроков соглашения. <...> Несколько компаний провели, но в связи с новыми элементами, в том числе связанными с дистанционным электронным голосованием, с тем, что может голосовать через терминалы электронного голосования на любых участках, - то есть появилось несколько способов голосования, которые не были охвачены предыдущим соглашением, по которым могут возникать вопросы", - добавил председатель столичной палаты.

Ремчуков отметил, что члены Общественной палаты Москвы также смогут принимать участие в заседаниях рабочих групп МГИК.