Бабурин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ

К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

Для регистрации на выборах главы государства представителям непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Представители партии принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

Как сообщили в ЦИК РФ, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов ("Российская партия свободы и справедливости") и Борис Надеждин ("Гражданская инициатива").