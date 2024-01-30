Спецпредставитель президента РФ заявил, что ШОС привлекает стремлением к сотрудничеству

Бахтиер Хакимов напомнил, что скоро в состав организации будет входить 10 государств-членов

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) привлекает к себе многие страны такими основополагающими принципами, как взаимное доверие, взаимопонимание и стремление к сотрудничеству. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Страны [мира] привлекает к ШОС то, что мы называем шанхайским духом. Это взаимное доверие, взаимопонимание, консультации, стремление сотрудничать", - сообщил он корреспонденту ТАСС, комментируя перспективы развития организации в 2024 году.

Спецпредставитель напомнил, что скоро в составе ШОС будет насчитываться 10 государств-членов. "Я имею в виду грядущее присоединение Белоруссии. А если учесть то количество диалоговых партнеров, которыми пополнилась семья ШОС, это уже где-то 24 страны - от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока", - подчеркнул он.

Хакимов отметил, что в 2024 году перед организацией стоят много задач, но "перспективы обнадеживающие". "Цели и задачи ШОС стабильны. Это прежде всего то, что определено в хартии организации: укрепление безопасности, создание благоприятных условий для развития дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, фундамента для экономического взаимодействия", - добавил он.

Как уточнил Хакимов, у ШОС созидательная философия, а ее разноплановость и многогранность "позволяют комфортно чувствовать себя всем". По словам спецпредставителя, организация позволяет находить точки соприкосновения даже представителям стран, которые за столом переговоров "жестко дискутируют" друг с другом. "Это площадка для разговора и поиска взаимопонимания. Терпение, терпение и еще раз терпение. Надо уметь убеждать. Можно реагировать эмоционально, но когда ты находишь аргументы для того, чтобы тебя услышали, или аргументы, чтобы ты сам услышал, что еще лучше, тогда все получается", - подытожил он.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, позднее к ним присоединились Индия, Пакистан и Иран. В 2024 году ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.