Рябков сообщил, что Эр-Рияд не принял участие во встрече шерп БРИКС в Москве

По словам замглавы МИД РФ, это технический момент

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не смогла принять участие во встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве, это технический момент, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Причины, по которым Саудовская Аравия не смогла принять участие во встрече шерп, могут быть разные. Это технический момент", - сказал замминистра.

"Когда все необходимые внутренние дискуссии в Эр-Рияде завершатся, мы получим возможность коллег из Саудовской Аравии приветствовать на наших мероприятиях, в том числе и по линии шерп", - добавил Рябков.

Ранее Рябков, являющийся также шерпой России в БРИКС, сообщил, что Саудовская Аравия наряду с другими странами с 1 января 2024 года вошла в группу.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника ранее сообщало, что Саудовская Аравия по-прежнему рассматривает предложение стать членом группы БРИКС и еще не приняла окончательного решения. Россия ориентируется на договоренности о членстве Саудовской Аравии в БРИКС, иной информацией Кремль пока не располагает, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.