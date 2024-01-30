Рябков: в БРИКС понимают невозможность политических процессов по Украине без участия РФ

По словам замглавы МИД, БРИКС стал подлинно глобальной площадкой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Страны - участницы БРИКС понимают, что никакие политические процессы по Украине без России невозможны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что глобальное большинство, коллеги из разных регионов мира, а БРИКС сейчас стал подлинно глобальной площадкой, платформой, хорошо понимают эту логику, для них очевидно среди прочего, что без России невозможны никакие политические процессы. И абсурд так называемого копенгагенского формата среди прочего именно в этом заключается", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в рамках БРИКС понимание, что РФ должна принимать участие в переговорах по Украине.

"Многие страны, входящие в БРИКС, так или иначе высказывали свои подходы, выдвигали предложения, инициативы по этому вопросу. Мы помним о бразильской активности, мы знаем о китайских подходах к этой тематике, была африканская инициатива, она сохраняется. То есть по линии стран, входящих в БРИКС, диалог на эту тему шел, и он продолжается", - резюмировал замглавы МИД РФ.