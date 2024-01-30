Рябков: чем дольше Запад настаивает на формуле Зеленского, тем хуже для него и Киева

По словам замглавы МИД, РФ использует любую возможность для того, чтобы доводить до коллег и партнеров фундаментальный подход

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Чем дольше Запад настаивает на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем хуже для него и Киева. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не скрываем нашей позиции, наоборот, мы используем любую возможность для того, чтобы доводить до коллег и партнеров фундаментальный подход. Во-первых, тезис о том, что не мы отказывались от диалога, а Киев сам себе его запретил. Во-вторых, чем дольше западные спонсоры киевского режима пестуют иллюзию у властей в Киеве, что формула Зеленского - это возможная отправная точка, тем хуже для них - и для Киева, и для Запада", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что никакие договоренности невозможны на такой основе. "Цели специальной военной операции будут достигаться, ситуация на земле меняется. Вот это не хотят признать те, кто нас пытается убедить в своем и агитирует нас за что-то", - добавил он.