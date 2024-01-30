Рябков назвал вполне вероятным сценарий с размещением ядерного оружия США в Великобритании

По словам замглавы МИД РФ, российская сторона "самым жестким образом предостерегает от этого дестабилизирующего шага"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сценарий с размещением американского ядерного оружия на территорию Великобритании довольно вероятен. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это (возвращение в Великобританию ядерного оружия США - прим. ТАСС) - повышение общего уровня эскалации и угрозы в Европе, - сказал он. - Мы предполагаем, что несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен".

Рябков подчеркнул, что российская сторона "самым жестким образом предостерегает от этого дестабилизирующего шага". "Мы не претендуем на получение каких-то открытых, прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона. На этот счет у нас есть другие возможности отслеживать происходящее и делать собственные выводы, мы предостерегаем натовцев во главе с США от дальнейшей эскалации, которая становится все более опасной", - добавил дипломат.