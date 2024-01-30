Рябков сообщил, что договоренностей о сроках визита Мадуро в РФ сейчас нет

По словам замглавы МИД, визит президента Венесуэлы находится на повестке дня

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится на повестке дня, но договоренностей о конкретных сроках его поездки сейчас нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"До Нового года вопрос о визите венесуэльского лидера рассматривался в практическом плане, программа на тот момент могла включать посещение этого города (Санкт-Петербурга - прим. ТАСС), потом произошли известные события, которые потребовали, как я понимаю, нахождения президента Венесуэлы у себя дома, в стране. Сейчас идет определенный политический процесс вокруг этого территориального спора. И я понимаю так, что график венесуэльского лидера тоже находится в процессе верстки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос относительно заявления Мадуро о том, что в ближайшее время он совершит визит в Россию и посетит Санкт-Петербург.

"Сейчас договоренностей о конкретных сроках и маршруте его поездки и продолжительности пребывания в Российской Федерации нет, нужно сначала достичь соответствующую договоренность. Но то, что вопрос о визите президента Мадуро находится на повестке дня, - это факт", - добавил замминистра.