МИД РФ: отсутствие представителей ОБСЕ на выборах президента не повлияет на наблюдение

В ведомстве заявили, что эта организация себя дискредитировала

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предстоящих выборах президента России никак не повлияет на качество международного наблюдения, эта организация себя дискредитировала. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Предстоящее в России волеизъявление граждан будет максимально транспарентным. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года. Они прибудут из почти ста иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения", - указали в министерстве.

Там также подчеркнули, что бюро, включая его директора Маттео Мекаччи, "дискредитированы", поэтому организации "нечего делать" на предстоящих выборах президента РФ.

В МИД РФ указали, что БДИПЧ фактически выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма. "Это хорошо заметно на примере наблюдения за выборами в некоторых западных странах, где позиции глобалистских элит стали в последнее время не столь прочны. Очевидные недостатки и нарушения в электоральных системах стран Запада по-прежнему замалчиваются или ретушируются, а критика нацелена исключительно на неугодные политические силы", - подчеркнули в министерстве. "Даже когда БДИПЧ получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять", - отметили в МИД РФ.

"Россия рассчитывает, что из этой ситуации руководство БДИПЧ и те, кто его столь рьяно поддерживают, сделают правильные выводы и предпримут усилия, для того чтобы эта структура пользовалась доверием всех без исключения государств - участников ОБСЕ", - заключили в дипведомстве.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.