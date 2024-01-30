Посольство РФ в Италии предупредило о намеренном нагнетании антироссийской повестки в СМИ

В диппредставительстве отметили, что "уже сейчас запущены крупнейшие коалиционные учения Steadfast Defender 2024 с участием 90-тысячной группировки НАТО, они направлены против России, этот факт уже не скрывается"

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии обратило внимание на публикации в итальянских СМИ о якобы имеющихся у России планах нападения на НАТО. По мнению диппредставительства, любой информационный повод из России будет трактоваться и подаваться через призму "подготовки Россией нападения на НАТО".

"СМИ раздувают эту тему уже не первую неделю, что явно свидетельствует о спланированной информационной атаке против России.<…> Итальянские газеты разной политической ориентации продвигают единственный тезис без ссылок на авторитетные источники и альтернативные точки зрения", - говорится в публикации посольства, размещенной в официальном Telegram-канале, где указывается, что подобная подача информация является ничем иным как пропагандой. В тексте приводятся ясные и подробные официальные заявления президента РФ и министра иностранных дел России, которые четко излагают позицию РФ и положение вещей.

"Цель подобной информационной атаки Запада совершенно понятна - нагнетание новой волны антироссийской истерии и подготовка, "прогрев" общественного мнения для принятия каких-то новых шагов в сторону военной эскалации и нагнетания обстановки на европейском континенте", - говорится в комментарии. В связи с этим указывается, что "уже сейчас запущены крупнейшие коалиционные учения Steadfast Defender 2024 с участием 90-тысячной группировки НАТО, они направлены против России, этот факт уже не скрывается".