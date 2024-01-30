Лавров: РФ проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании

Глава МИД сообщил, что Россия рассматривает ядерное оружие стран НАТО - США, Великобритании и Франции - как единый арсенал

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы слышали об этих сообщениях, изучаем источник этих сведений и их достоверность", - сказал он.

"Все ядерное оружие этой натовской тройки (США, Британии и Франции - прим. ТАСС) мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации. Может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется. Уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - отметил Лавров.

В статье британской газеты The Daily Telegraph утверждается, что ее журналисты обнаружили в документах Пентагона новые упоминания плана, который может предусматривать размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. О такой возможности издание уже сообщало ранее. По версии газеты, в документах Минобороны США, не прошедших редактуру и размещенных на сайте государственных закупок на этой неделе, а также в августе прошлого года, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.