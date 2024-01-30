Лавров обсудил с замглавы МИД КНР кризисы на Украине и на Ближнем Востоке

Также стороны подчеркнули необходимость снижения напряженности на Корейском полуострове

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй обсудили на встрече в Москве ситуацию на Украине, вопросы безопасности на евразийском пространстве, а также подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования на Ближнем Востоке и снижения напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили текущее положение дел на Украине. Проведен доверительный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на евразийском пространстве и в азиатско-тихоокеанском регионе. Отмечена общая уверенность в необходимости скорейшего политико-дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и снижения напряженности на Корейском полуострове", - указали в ведомстве.

В дипведомстве отметили, что в ходе беседы была подчеркнута важность укрепления тесной координации России и Китая на мировой арене, включая ООН и ее Совет Безопасности, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в других международных и региональных организациях и форумах, прежде всего, в БРИКС с учетом председательства РФ в этом объединении в 2024 году.

"В ходе визита Ма Чжаосюя в Москву 29 января прошла его встреча с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Состоялся углубленный обмен мнениями по текущей ситуации в мире, широкому кругу региональных и страновых сюжетов, взаимодействию в многосторонних форматах, - сообщили в министерстве. - Стороны также обсудили украинскую проблематику и вопросы палестино-израильского урегулирования".

Китайский дипломат находится в России с рабочим визитом. В ведомстве указали, что во встрече принимал участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.