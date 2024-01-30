Турчак заявил, что "Единая Россия" создает совет первичных отделений партии

Это позволит секретарям таких отделений участвовать в выработке партийных решений на федеральном уровне, отметил секретарь генсовета партии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Единая Россия" создаст новый партийный орган - совет первичных отделений, который позволит секретарям таких отделений активно участвовать в выработке партийных решений на федеральном уровне. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета партии.

"Мы предлагаем создать новый партийный орган - совет первичных отделений. Он позволит секретарям наших "первичек" принимать более активное участие в выработке и принятии партийных решений на федеральном уровне", - отметил Турчак.

Как уточнил в свою очередь руководитель центрисполкома "Единой России" Александр Сидякин, состав участников совета будет проходить постоянную ротацию и определяться региональными отделениями на конкурсной основе. "В декабре подведем итоги работы совета "первичек", и если признаем его работу удовлетворительной, то продолжим деятельность", - отметил он.

Кроме того, единороссы также планируют в течение года провести серию региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений "смогут напрямую обсудить с руководством партии те или иные вопросы", отметил Турчак. Он также добавил, что партия запустит серию региональных форумов первичных отделений, в которых будут принимать личное участие, в том числе Турчак и его заместители.

Единороссы также намерены провести отдельный большой конкурс "по лучшим практикам реализации народной программы на уровне первичного звена". Конкурс пройдет под личным патронажем председателя партии Дмитрия Медведева, подчеркнул Турчак. По его словам, на сайте партии также появится отдельная вкладка с галереей лучших секретарей первичных отделений.

Турчак напомнил, что сделать 2024 год Годом первичных отделений ранее предложил Медведев, решение было поддержано делегатами съезда партии. "Собственно говоря, весь этот год мы максимальное внимание уделим нашим первичным организациям как базовой основе всей нашей партийной конструкции", - отметил Турчак.