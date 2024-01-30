Реготделения "Единой России" до 1 марта определят размер членских взносов

От взносов рекомендовано освободить Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, членов партии, отмеченных благодарственными письмами и грамотами за подписью секретаря и председателя партии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Региональные отделения партии "Единая Россия" должны до 1 марта 2024 года определить размер членских взносов. Соответствующее решение принято на заседании президиума генсовета партии.

На съезде партии 17 декабря в рамках рассмотрения изменений в устав было принято решение об обязательности уплаты членских взносов. Как тогда заявлял секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вопросы размера, сроков и порядка уплаты взносов будут решаться реготделениями самостоятельно.

"Мы просим региональные отделения до 1 марта определить порядок уплаты у себя на территории членских взносов, направить соответствующие акты в адрес центрального исполнительного комитета. В любом случае мы входим с вами первый раз в эту реку, мы будем смотреть, каким образом уплачиваются членские взносы, будем, безусловно, изучать позитивные практики", - отметил первый замруководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков.

Он также отметил, что региональным отделениям рекомендовано освободить от членских взносов Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, членов партии, отмеченных благодарственными письмами и грамотами за подписью секретаря и председателя партии. "Если регион захочет какие-то применить иные категории, это в его сфере ведения, мы единственное, просим нас проинформировать, что такая льгота будет применяться", - добавил Жаворонков.

Он подчеркнул, что обязательно освобождаются от уплаты взносов без отдельного дополнительного решения реготделения ветераны Великой Отечественной войны, многодетные матери и отцы, нетрудоспособные граждане и неработающие пенсионеры.