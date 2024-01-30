Число сторонников "Единой России" превысило 30 млн

Замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин сообщил, что их задействуют в ходе выборов президента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сторонники "Единой России", которых уже больше 30 млн, будут активно задействованы во время выборов президента РФ. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин.

"Текущие цифры по объему партийной базы говорят сами за себя, буквально на днях мы перешагнули планку 30 млн, мы достигли этой цели, которую ставили ранее. Наши коллеги проверяют качество этой базы, собственно говоря, лояльность президенту [Владимиру Путину] там превышает 90%", - сказал Сидякин на заседании президиума генсовета партии.

"Мы с ними работали, работаем и будем работать в период избирательной кампании по выборам президента", - добавил он.

База сторонников партии "Единая Россия" представляет собой базу данных избирателей, лояльных партии и действующему президенту Владимиру Путину. На выборах разного уровня сторонникам партии приходят сообщения с просьбой проголосовать за того или иного кандидата. Также с помощью партийных приложений избиратель может сообщить, что он пришел на участок и проголосовал.

14 сентября 2023 года на заседании бюро высшего совета и генсовета партии Сидякин заявил, что цель "Единой России" к выборам президента РФ увеличить базу сторонников до 33 млн человек. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.