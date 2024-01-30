МИД РФ осудил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Официального представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что "такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия решительно осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь. Такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова добавила, что РФ не допустит глумления над памятью ленинградцев, погибших в период блокады. "Благодарим неравнодушных граждан Армении, которые по зову сердца сегодня же восстановили справедливость, возложив к монументу новые венки взамен испорченных, а также по одной гвоздике, символизирующей каждый день блокады. Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится, - подчеркнула она. - Память о совместной борьбе народов наших стран, включая русских и армян, против гитлеровской Германии и их победе над нацизмом всегда будет жить в наших сердцах".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника. Также уголовное дело возбудил СК Армении.